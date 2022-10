Gotham Knights debutta sul podio UK: è successo anche per Mario + Rabbids

Nonostante l'accoglienza controversa riservata a Gotham Knights, l'epopea ambientata a Gotham City sembra aver conquistato l'attenzione del pubblico di appassionati britannici.

I dati di vendita registrati in Gran Bretagna nel corso dell'ultima settimana hanno infatti premiato Gotham Knights con un secondo posto in classifica. Ottimo debutto anche per Mario + Rabbids: Sparks of Hope (su Everyeye trovate la nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope), con lo strategico italiano sviluppato da Ubisoft e Nintendo che esordisce con una medaglia di bronzo. A superare le due new entry troviamo l'inarrestabile FIFA 23, che mantiene saldamente la testa della classifica.



Di seguito, potete trovare la Top 10 integrale dell'ultima settimana in UK:

FIFA 23; Gotham Knights; Mario + Rabbids: Sparks of Hope; Mario Kart 8: Deluxe; A Plague Tale: Requiem; Persona 5 Royal; Splatoon 3; Horizon: Forbidden West; Nintendo Switch Sports; Animal Crossing: New Horizons;

Di poco fuori dal podio, A Plague Tale: Requiem si aggiudica il quinto posto della classifica. Un risultato comunque notevole, soprattutto se si considera che l'avventura di Amicia e Hugo è esordita anche su Xbox Game Pass sin dal Day One. Per maggiori dettagli sul titolo, potete dedicarvi alla lettura della nostra recensione di A Plague Tale: Requiem.



Inarrestabile, Mario Kart 8: Deluxe permane ancora oggi al quarto posto della Top 10, nella quale trovano spazio molteplici esclusive Nintendo Switch, tra Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 3 e Nintendo Switch Sports.