Gotham Knights è tra i titoli più attesa della seconda metà del 2022. L'Action/RPG in sviluppo presso gli studi di WB Games Montreal promette di rivelarsi un'avventura coinvolgente sia in single player che in multiplayer, mettendoci nei panni di iconici personaggi come Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood.

Considerato che narrativa e dialoghi rivestiranno un ruolo centrale all'interno dell'opera in molti potrebbero chiedersi se Gotham Knights sarà doppiato in italiano oppure no. Non c'è nulla da temere in tal senso: l'opera ambientata nell'universo di Batman sarà interamente doppiata nella nostra lingua, oltre ovviamente a una completa localizzazione dei testi. La conferma arriva dall'ultimo video gameplay di Gotham Knights con Nightwing e Red Hood, che ci ha permesso di vedere in azione il promettente Action/RPG in uscita il 25 ottobre 2022.

Alla fine la presenza del parlato in italiano non è una grossa sorpresa, considerato che già in passato i titoli della serie Batman Arkham avevano offerto la stessa caratteristica sia per i testi che per il doppiaggio, in ogni caso resta una conferma molto importante per tutti coloro che vogliono godersi al massimo la nuova fatica di WB Games Montreal senza perdersi un momento dell'azione e della storia.

Ricordiamo inoltre che le versioni last-gen di Gotham Knights sono state cancellate: il titolo arriverà quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.