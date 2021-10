Gotham Knights e gli eredi di Batman: 'Bruce Wayne è morto' nel teaser del DC FanDome

A pochi giorni di distanza dall'attesissimo DC FanDome, WB Games Montreal condivide una nuova immagine teaser di Gotham Knights che si riallaccia all'evento che darà il via all'avventura degli eredi di Batman, ovvero l'incidente che provocherà la morte di Bruce Wayne.

Lo scatto proposto sui social dalla casa di sviluppo canadese ritrae infatti la prima pagina del Gotham Gazette con la sconvolgente notizia della morte del miliardario Bruce Wayne. In assenza del Cavaliere Oscuro, il crimine dilagherà nuovamente per le strade di Gotham City, da qui l'impegno assunto da Batgirl, Red Hood, Nightwing e Robin nel proseguire la missione del loro mentore.

Nel corso del DC FanDome che si terrà ufficialmente il 16 ottobre, la speranza degli appassionati è perciò quella di assistere a delle nuove scene di gameplay che possano chiarire la natura dell'esperienza open world e, soprattutto, l'approccio da adottare interpretando i nuovi paladini della giustizia di Gotham City.

In attesa di assistere alle sorprese che ha in serbo per noi il team di WB Games Montreal, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su gameplay e dinamiche RPG di Gotham Knights e vi ricordiamo che l'avventura a mondo aperto "post-Batman" è prevista in uscita nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.