Gotham Knights, gli eredi di Batman al San Diego Comic-Con: gameplay in arrivo per Batgirl

Dopo aver presentato nel dettaglio lo stile di combattimento di Robin in Gotham Knights, il team di Warner Bros Montréal si appresta a offrire al pubblico un nuovo approfondimento dedicato al titolo.

Con i cinguettii che trovate in calce a questa news, la software house ha infatti lasciato intendere che Gotham Knights sarà presente al Comic Con di San Diego. La grande fiera fumettistica - e non solo - è infatti tornata a svolgersi in presenza in quel degli USA, con un ricco programma di eventi che si dipanerà tra le giornate di giovedì 21 e domenica 24 luglio.

Per l'occasione, Warner Bros Montréal sembra intenzionata ad alzare il sipario sul personaggio di Batgirl, alter-ego supereroistico di Barbara Gordon. L'interprete della figlia del Commissario Gordon, America Young, ha confermato che sarà presente al San Diego Comic-Con con un Tweet dedicato. Nel condividere la notizia, gli autori di Gotham Knights hanno commentato con un poco fraintendibile "È il turno di Batgirl". A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione di un nuovo video gameplay dedicato agli eredi di Batman!



Nel frattempo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca intervista agli autori di Gotham Knights, condotta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.