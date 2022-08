Gotham Knights, stesso eroe, molteplici build: ecco Cappuccio Rosso in azione

Pochi giorni dopo la pubblicazione del trailer di Cappuccio Rosso, uno dei quattro personaggi giocabili di Gotham Knights, dal web arriva un nuovo approfondito video gameplay che ci mostra nel dettaglio di cosa è capace l'antieroe di Gotham.

Nel filmato pubblicato dalla redazione statunitense di IGN, il Game Director Geoff Ellenor spiega che i giocatori di Gotham Knights avranno un ampio margine di manovra grazie ai molteplici alberi delle abilità a loro disposizione. In altre parole, potranno sviluppare più di una build per ogni singolo eroe del roster per approcciarsi alle partite come meglio credono. A supporto di tale dichiarazione, viene mostrata una sessione cooperativa nella quale entrambi i giocatori si trovano nei panni di Cappuccio Rosso: nonostante impersonino il medesimo personaggio, si comportano sul campo di battaglia in modo del tutto differente.

Gotham Knights, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 25 ottobre. In un altro video pubblicato qualche giorno fa, abbiamo avuto modo di scoprire come è stata progettata la città di Gotham Knights e come funziona il gameplay open world.