Gotham Knights si ferma a 30fps su PS5 e Xbox Series X|S, ma il motivo non convince i fan

Dopo i dubbi generati dalla testimonianza di un recensore, sono arrivati i chiarimenti degli sviluppatori: sul canale Discord ufficiale Warner Bros. Montreal ha confermato che Gotham Knights si fermerà a 30fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Non aspettatevi dunque una Performance Mode a 60fps sulle console più potenti della piazza, come vi hanno abituati tanti altri videogiochi di nuova generazione. L'action GDR della Bat-Famiglia orfana di Batman non andrà oltre i 30fps.

Il malumore per una notizia già poco piacevole di per sé è stato ulteriormente esacerbato dalle motivazioni esposte dal team, che a quanto pare non hanno convinto i fan. La produttrice Fleur Marty ha scritto: "So che molti di voi desiderano la performance mode per Gotham Knights su console. A causa delle funzionalità che abbiamo nel nostro gioco, come un'esperienza cooperativa completamente slegata [dal gioco base, ndr] nel nostro open world altamente dettagliato, abbassare la risoluzione non è sufficiente per aumentare gli FPS. Per questo motivo, il nostro gioco non avrà un selettore performance/qualità e girerà a 30fps su console"

Nel suo intervento su Discord la Marty ha citato in maniera specifica Heroic Assault, una modalità cooperativa per 4 giocatori stand-alone annunciata a sorpresa ieri, additando la sua complessità come la motivazione principale per l'assenza dei 60fps, una scusante che tuttavia non sta convincendo la comunità. Se il motivo è questo, allora perché non hanno aggiunto la Performance Mode almeno alla campagna single-player, dato che è slegata da Heroic Assault? È quello che si chiedono diverse persone, come un utente di Reddit conosciuto come Spider-Fan77, che scrive: "Quindi la ragione dell'assenza dei 60fps è la co-op standalone, che comprendo fino ad un certo punto. Ciò che non capisco è perché non possiamo avere i 60fps giocando da soli limitando a 60fps solo la co-op".



Il dubbio è lecito, voi cosa ne pensate? Il lancio del gioco, ricordiamo, è atteso per il 21 ottobre anche su PC, dove Gotham Knights non avrà invece il limite a 30fps.