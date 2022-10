Gotham Knights tra fiducia dei cittadini e rapporti tra gli eroi: parla WB Games

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Gotham Knights su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, fissato per il prossimo 21 ottobre. Ed in vista del lancio WB Games Montreal condivide ulteriori dettagli sui contenuti dell'avventura, che promette di essere molto ricca e profonda.

Anzitutto, la narrative director Ann Lemay conferma che sarà possibile vivere tutta la storia in una singola run, specificando però che "se volete cogliere tutte le sfumature che abbiamo pensato per ogni personaggio, vi consiglio caldamente di fare gli altri playthrough in momenti diversi, perché così avranno un sapore diverso". In termini di difficoltà viene inoltre rivelato che, giocando in cooperativa, ogni partecipante potrà impostare il proprio grado di sfida, permettendo ad esempio ad un utente di giocare a Difficile, mentre l'altro potrà invece proseguire a Normale.

La città di Gotham, inoltre, presenta diversi NPC non ostili, semplici cittadini inizialmente diffidenti nei confronti di Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood: "All'inizio non credono che tu sia all'altezza dell'ultimo supereroe che ha difeso la città e te lo dicono chiaramente. Ma proseguendo nella storia otterrete gradualmente la fiducia dei cittadini ottenendo in questo modo una maggior sostegno da parte delle persone che vi circondano, che saranno felici di ciò che state facendo", spiega il game director Geoff Ellenor.

Ultimi dettagli riguardano invece la Belfry, la base principale del gruppo di eroi: al suo interno saranno presenti all'incirca 40 filmati volti ad evidenziare i legami tra i protagonisti. Il cinematic director Wilson Miu approfondisce la questione: "Inizialmente c'è tensione tra loro, ma un poco alla volta scomparirà non appena troveranno i loro spazi e zone di comfort l'uno con l'altro. Credo che siamo riusciti a creare qualcosa di fantastico, perché questi sono aspetti che non si vedono spesso in un gioco sui supereroi".

Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra anteprima di Gotham Knights, con una prova approfondita del gioco prima della recensione. Ecco inoltre tutte le caratteristiche della versione PC di Gotham Knights, dal Ray Tracing al DLSS.