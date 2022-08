Gotham Knights e il gameplay open world: il crimine dilaga nella città orfana di Batman

Dopo averci fatto ammirare i primi minuti della campagna di Gotham Knights, WB Games Montreal ci porta tra i fumosi vicoli di Gotham City per mostrarci, dalle pagine di IGN.com, le tante sfide da affrontare nei panni della Bat-Famiglia.

L'ultimo video approfondimento propostoci dagli autori canadesi ci ricorda il difficile incarico affidato agli eredi di Batman: dopo la dipartita del Cavaliere Oscuro, la città verrà infatti invasa dai criminali al soldo della Corte dei Gufi, la malvagia organizzazione che tramerà nell'ombra per seminare il caos.

Per la Bat-Famiglia, fermare le macchinazioni della Corte dei Gufi sarà una vera e propria impresa: per avere la meglio sui tanti scagnozzi di cui si circonderanno i villain più pericolosi, il quartetto composto da Nightwing, Batgirl, Cappuccio Rosso e Robin dovrà perciò stringere una solida collaborazione con gli altri membri del team e fare tesoro dell'esperienza acquisita per potenziare le abilità e scegliere i gadget più adatti.

Cosa ne pensate dell'ultimo video gameplay incentrato sulle attività open world? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.