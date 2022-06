Gotham Knights: ecco il nuovo gameplay trailer in italiano dedicato a Robin

Esattamente come lasciava sperare il teaser pubblicato da WB Games Montreal nella giornata di ieri, ecco che Gotham Knights torna a mostrarsi in azione con un nuovo spettacolare trailer dedicato a Robin, uno dei quattro supereroi di cui vestiremo i panni nel corso della nuova avventura ambientata nell'universo DC.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è tutto dedicato a Robin, che qui mette in mostra le sue abilità in combattimento e i gadget che potrà utilizzare per spostarsi rapidamente durante gli spostamenti e gli scontri. WB Games ci fornisce una descrizione del personaggio e dei suoi obiettivi, ora che Batman è venuto a mancare.

"L'eredità sopravvive in Robin. Robin crede che Gotham City abbia bisogno di un eroe e si assicurerà che ne abbia uno. La lotta non sarà la stessa senza il suo mentore, ma sta a Tim capire come fare. Robin deve credere in se stesso se vuole dimostrare di avere quello che serve".

Lasciandovi alla visione del trailer vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 25 ottobre di quest'anno. Nel corso del Summer Game Fest abbiamo invece potuto dare uno sguardo più ravvicinato al personaggio di Nightwing.