Gotham Knights e Gotham City: sarà la 'più dinamica e interattiva di sempre'

In seguito al reveal di Gotham Knights, nuovo Action GDR ambientato nell'universo del Cavaliere Oscuro, il team di sviluppo ha offerto ulteriori dettagli su ciò che possiamo aspettarci dalla produzione.

In particolare, dalle pagine del sito ufficiale del gioco si apprende che i nuovi eroi di Gotham -Nightwing, Batgirl, Cappuccio Rosso e Robin - dovranno portare proteggere la metropoli, "portando speranza ai suoi cittadini, disciplina ai suoi poliziotti, e paura ai suoi criminali". Per far questo, i giocatori dovranno "risolvere i misteri che collegano i capitoli più bui della storia della città" e sconfiggere "famigerati villain in confronti epici". Su questi ultimi non si hanno ancora molti dettagli, ma trailer e gameplay di Gotham Knights hanno offerto alcuni primi indizi, mostrando rispettivamente la Corte dei Gufi e Mister Freeze.



Nel discutere più nel dettaglio di Gotham City, Waner Bros Montréal ha promesso che i giocatori si troveranno di fronte la sua versione "più dinamica e interattiva di sempre". L'Action RPG avrà una struttura open-world, che consentirà di esplorare la cupa metropoli DC. Quest'ultima, si conferma, sarà suddivisa in cinque quartieri distinti. In attesa di poter pattugliarne le strade in single player o in modalità cooperativa, sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli sull'Action RPG, grazie a una ricca video anteprima di Gotham Knights: buona visione!