Gotham Knights guida e trucchi: come funziona e come usare la mappa

Gotham Knights è pronto per raccontare l'eredità del Cavaliere Oscuro con i suoi quattro protagonisti direttamente dalla Bat-Family: Red Hood, Robin, Batgirl e Nightwing. Si tratta di un gioco open world in cui Gotham City sarà liberamente esplorabile: ecco come funziona la mappa.

La mappa di Gotham Knights sarà decisamente tradizionale per il modo in cui mostrerà le attività disponibili in un determinato momento. Si tratta infatti di una rappresentazione 3D di Gotham City divisa per distretti, in tutto 5. Di seguito i nomi riportati nella versione inglese de gioco:

Lower Gotham

Historic Gotham

Downtown Gotham

New Gotham

North Gotham

Ognuno di questi avrà poi zone e punti di riferimento unici, che doneranno ad ogni territorio della città un aspetto unico. Naturalmente sulla mappa troveranno spazio segnalini d'ogni sorta, tra indicatori di missioni, eventi di gioco, NPC e altro ancora. Un'interpretazione del mondo aperto, come dicevamo, piuttosto canonica e che sicuramente troverà la familiarità immediata dei giocatori, soprattutto quelli abituati a frequentare i sempre più comuni mondi aperti.

Il gioco di WB Games Montréal vedrà protagonista gli eredi del Cavaliere Oscuro, ma Gotham Knights è il seguito diretto di Batman Arkham Knight? Se invece dovete ancora mettere bene a fuoco le principali caratteristiche di questo nuova avventura dell'universo DC, ecco un video che spiega cos'è Gotham Knights.