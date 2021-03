Da Gotham Knights a Guilty Gear Strive: tutti i giochi rinviati al 2021 e oltre

La pandemia di Coronavirus e la conseguente emergenza sanitaria ed economica hanno avuto serie ripercussioni anche sul mondo videoludico. Gli sviluppatori sono stati costretti la lasciare gli uffici e ad allontanarsi dai propri colleghi per continuare il proprio lavoro da casa.

Un cambiamento drastico che ha inevitabilmente stravolto la tabella di marcia, causando più di un problema e dei rallentamenti allo sviluppo dei videogiochi, un processo già difficoltoso di per sé. Molte realtà non sono quindi riuscite a rispettare le date di scadenza, e molti giochi sono stati rinviati.

In alcuni casi, il posticipo si è rivelato piuttosto contenuto. Returnal, ad esempio, era previsto per il mese di marzo, mentre adesso lo stiamo aspettando per il 30 aprile. Outriders doveva uscire a dicembre 2020, poi è stato posticipato dapprima a febbraio 2021 e poi definitivamente al 1° aprile 2021. L'MMO di Amazon New World è stato spostato dalla primavera al 31 agosto 2021. Kena: Bridge of Spirits uscirà il 24 agosto piuttosto che nei primi mesi dell'anno, Guilty Gear Strive a giugno invece di aprile, mentre Humankind è stato rinviato di due mesi da aprile d agosto e Back 4 Blood di quattro mesi da giugno a ottobre. A questi si aggiungono una serie di titoli rinviati ad una data non precisata, ma comunque prevista nel corso del 2021. Parliamo di: Dying Light 2, Riders Republic, Prince of Persia: The Sands of Time.

È andata molto peggio in altri casi. Di recente Gotham Knights è slittato al 2022, stesso anno al quale sono stati spostati giochi estremamente attesi come Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, The Lord of the Rings: Gollum e la grande espansione di Destiny 2,The Witch Queen. Già rinviato molte volte, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ora perso qualsiasi riferimento temporale a causa di gravi problemi di lavorazione e un cambiamento degli sviluppatori (adesso se ne sta occupando Hardsuit Labs). Pragmata di Capcom, infine, non vedrà la luce prima del 2023!