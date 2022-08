Gotham Knights: Harley Quinn al centro di un combattimento spettacolare

In occasione della Gamescom 2022 è arrivata la conferma che Harley Quinn sarà in Gotham Knights, andando ad arricchire ulteriormente un già folto ed intrigante cast di villain pronti ad ostacolare Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood.

La folle ed imprevedibile amante di Joker promette di rivelarsi uno degli avversari più temibili del nuovo Action/RPG in sviluppo presso gli studi di WB Games Montreal, che ci offrono un assaggio ancora più concreto del personaggio mostrandoci la sua boss fight dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento. Chiaramente se non volete ricevere anticipazioni dettagliate non guardate il filmato correlato alla notizia, in ogni caso il video ci offre un ulteriore assaggio del gameplay di Gotham Knights, in particolare del suo sofisticato sistema di combattimento.

Manca ormai sempre meno all'uscita del gioco ambientato nell'universo della DC Comics su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC: Gotham Knights è entrato in fase Gold e lo sviluppo del gioco base è completo. Ma le buone notizie non sono certo finite qui: durante l'Opening Night Live della Gamescom è stato rivelato che l'opera farà il suo debutto con leggero anticipo, precisamente il 21 ottobre 2022, quattro giorni prima rispetto alla data precedente.

Come vi è sembrato lo scontro con Harley Quinn?