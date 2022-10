Gotham Knights: 'i problemi al matchmaking saranno presto risolti', assicura il team

Il lancio di Gotham Knights è stato fonte di molti dibattiti all'interno della community dei videogiocatori, soprattutto a causa della sua performance sulle console di attuale generazione. Tuttavia, sembra che nemmeno la versione PC del gioco sia esente da problematiche di sorta, questa volta legate al funzionamento del matchmaking. I giocatori non hanno tardato allora a farsi sentire sui social.

Queste testimonianze sono state riportate dai colleghi di Dualshockers, secondo cui alcuni utenti sarebbero impossibilitati a giocare in cooperativa a causa di un messaggio di errore persistente, che comparirebbe durante la fase di accesso alla sessione di un amico. Il messaggio, che recita "Accesso alla sessione fallito", sembra ripresentarsi in maniera costante.



Alcuni utenti hanno provato ad aggirare il problema con delle soluzioni alternative come riavviare il gioco oppure decidere di ospitare la partita al posto del proprio compagno. Si tratta però, anche nel caso in cui dovessere funzionare, di soluzioni momentane e nulla di più.

Fortunatamente, gli sviluppatori sembrano essere già al corrente della situazione, dal momento che hanno annunciato su Twitter di essere al lavoro su un fix imminente dedicato al matchmaking. Non avendo informazioni più specifiche, non ci è dato sapere quando questa patch risolutiva verrà pubblicata. Ma è possibile che arrivi già nel corso delle prossime settimane.

L'accoglienza di Gotham Knights tra pubblico e critica è stata insomma abbastanza tiepida, l'abbiamo già anticipato in apertura della news. La versione PlayStation 5 del titolo di Warner Bros presenta, ad esempio, un 69 di metascore e un 5.6 come voto da parte del pubblico. Delle indicazioni non molto positive che speriamo possano motivare gli sviluppatori a tirar fuori il meglio da questa produzione in futuro.