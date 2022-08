Gotham Knights: 'I protagonisti saranno forti sin dall'inizio', dice WB Games

Gotham Knights avrà un cast di protagonisti d'eccezione: Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood sono pronti a difendere la città di Gotham dalla criminalità, forti degli addestramenti ricevuti dal defunto Batman. E quando l'avventura inizierà saranno già piuttosto potenti.

Nel corso di un'intervista con IGN.com, il creative director Patrick Redding di WB Games Monstreal si è soffermato sulle abilità dei protagonisti e sul grado di sfida generale della produzione, confermando che sin dalle prime fasi della partita i personaggi controllati dai giocatori saranno tutt'altro che deboli: "Per noi era molto importante che i nostri cavalieri fossero già fantastici all'inizio del gioco. Non è che siano inefficaci come vigilanti, è l'esatto opposto, sono tutti stati ben addestrati da Batman", afferma Redding.

Il director approfondisce la questione: "All'inizio sono tutti molto simili tra loro, nel senso che tutti hanno diversi strumenti base per il combattimento e lo stealth, e si muovono attraverso lo scenario con i rampini. Ma è nel corso del gioco che si differenziano totalmente per dare il loro tocco personale su come dovrebbe essere il Cavaliere Oscuro di Gotham City".

Sulla questione interviene anche il game director Geoff Ellenor: "Non volevamo creare un RPG dungeon crawler dove ti mandiamo in una foresta a combattere sei lumache per poi tornare con il tuo bastone. Sono indubbiamente persone molto interessanti addestrate da Batman e da altri ancora. Sono molto intelligenti e capaci, ma devono ancora capire cosa serve per proteggere Gotham ora che Batman non c'è più". Ellenor specifica che "c'è una progressione in stile RPG, ma non partono assolutamente da zero, sono già piuttosto forti quando prendete il controller in mano".

Ciò comunque non significa che il gioco sarà semplice e, anzi, non mancheranno momenti di grande sfida: "Non vogliamo che ci siano momenti in cui un cattivo con mazza da baseball in un vicolo vi dia problemi, ciò detto ci sono alcuni mini-boss nel gioco che sono piuttosto forti, ed all'inizio si dovrà prestare un po' di attenzione", aggiunge Ellenor.

Ricordiamo che Gotham Knights uscirà il 25 ottobre 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Nell'attesa non perdetevi 16 minuti di gameplay di Gotham Knights, con la Bat-Famiglia che si scontra con la Corte dei Gufi.