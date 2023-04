Gotham Knights, L'Incidente Kelvin è qui: l'atteso DLC diventa realtà

Era già nell'aria da ieri: dopo l'avvistamento del DLC di Gotham Knights che introduce Harley Quinn e non solo , il presunto contenuto aggiuntivo relativo alla produzione di Warner Bros. Games apparso in rete è divenuto realtà: L'Incidente Kelvin è qui, con tutte le sue novità al seguito come suggerito dalle patch notes dell'ultimo aggiornamento.

La notizia giunge direttamente dal sito ufficiale di Warner Bros. Games, che conferma l'arrivo del suddetto DLC di Gotham Knights. Una delle novità principali è proprio L'Incidente Kelvin, un nuovo raid di quindici piani disponibile in New Game Plus o, in alternativa, a seguito dello sblocco dell'area del raid e dopo aver terminato le missioni secondarie di tutti i cattivi.

Tuttavia, non si tratta dell'unica novità introdotta con l'ultimo aggiornamento di Gotham Knights, che apporta diversi cambiamenti. Qui di seguito vi elenchiamo le migliorie approdate:

L'ultimo aggiornamento ha introdotto l'equipaggiamento mitico, ossia un nuovo livello di equipaggiamento che può essere droppato solo con il raid;

Durante l'incursione, sarà possibile ottenere anche nuovi materiali;

Da oggi saranno disponibili quattro nuove transmog per la batcycle;

Nuovi nemici più forti sono arrivati a Gotham City ;

Adesso è possibile rimappare il proprio controller;

I pulsanti che devono essere tenuti premuti possono essere modificati, così da permettere l'uso di una sola levetta al loro posto;

Il gioco supporta adesso lo screen reader integrato in aree in cui non vi era in precedenza;

Il text-to-speech è adesso disponibile, ma solo per la lingua inglese.

Le novità introdotte sono numerose e continuano a migliorare sempre di più l'esperienza offerta da Warner Bros. Montreal, come visto il mese scorso con la nuova patch di Gotham Knights che ha fatto miracoli con il miglioramento del framerate su tutte le console.