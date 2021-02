Gotham Knights interpreterà l'universo di Batman in un modo 'fresco e originale'

Nel corso di una intervista concessa ai microfoni di Las Vegas Review Journal, Mitch Dyer di Warner Bros. Montreal è tornato a discutere di Gotham Knights e di come, a sua detta, il titolo sarà in grado di offrire ai giocatori una prospettiva fresca e del tutto originale sull'universo di Batman.

Secondo le parole del narrative designer, è proprio l'assenza dell'uomo pipistrello tra i personaggi giocabili che andrà a caratterizzare in modo innovativo il titolo, che permetterà invece di vestire i panni di Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood, tutti volti noti per gli amanti dell'universo DC.

"Spostare il focus sull'interpretare questi personaggi a seguito di questa morte [quella di Batman] che è importante per tutti loro: la cornice di questa storia è unica", sono state le dichiarazioni di Dyer. "Dare vita a questa visione dell'universo DC lo rende approcciabile e coinvolgente in un modo che personalmente ritengo istantaneamente gratificante".

Dyer, che ha nei mesi scorsi già prestato il suo talento a EA Motive per la realizzazione di Star Wars Squadron, ha anche spiegato i motivi per cui ha deciso di unirsi a WB Montreal e dare il suo personale contributo per la realizzazione del titolo:

"Mi sono sentito attratto dal progetto perché sono un suo fan [da quando è stato annunciato al DC Fandome lo scorso agosto]. L'idea di poter giocare quattro personaggi differenti in un gioco open world dove Bruce Wayne è morto, è estremamente interessante per me".

Gotham Knights non ha ancora una precisa data di lancio, ma il debutto del gioco è previsto entro quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco avrà un combattimento differente dalla serie Batman Arkham e che i personaggi condivideranno un sistema di progressione comune.