Gotham Knights, niente modalità a 4 giocatori: solo coop a 2 per la Bat-Famiglia

Il ritorno sulle scene di Gotham Knights con il video gameplay di Nightwing e Red Hood offre a Warner Bros. Interactive Entertainment l'opportunità per smentire i rumor sulla presenza della coop a 4 giocatori.

La scorsa settimana, in tanti hanno segnalato la comparsa su PS Store di una frase che indicava il supporto di una misteriosa modalità a quattro giocatori. L'aggiornamento del negozio digitale di Sony avvenuto dopo la pubblicazione dell'ultimo video gameplay pone fine alla ridda di indiscrezioni: la nuova scheda di Gotham Knights ci informa che l'action adventure di WB Montreal supporterà un massimo di due giocatori in cooperativa online.

Gli stessi esponenti della sussidiaria canadese di Warner Bros. Games, d'altronde, in una recente intervista a IGN.com hanno sottolineato come "mentre sviluppi un videogioco, più cerchi di appoggiarti alla cooperativa a quattro giocatori e più finisci per dover creare delle ambientazioni e delle situazioni di gameplay che funzionano solo in quel determinato contesto".

Dietro al mancato supporto per la coop a 4 ci sarebbe perciò la volontà di WB Montreal di offrire con Gotham Knights un'esperienza che sia il più possibile immersiva e divertente, tanto per gli appassionati di action adventure in singleplayer quanto per i patiti di videgiochi con una cooperativa limitata a due utenti.

Con l'ultimo video gameplay è inoltre giunta la notizia della cancellazione di Gotham Knights su PS4 e Xbox One: la battaglia della Bat-Famiglia contro gli sgherri della Corte dei Gufi avrà luogo dal 25 ottobre solo ed esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.