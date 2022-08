Gotham Knights e la morte di Batman: Batgirl e Nightwing nella nuova cinematica

A breve distanza dalla pubblicazione dei primi 16 minuti della campagna di Gotham Knights, i fan dell'universo DC hanno la possibilità di dare un ulteriore sguardo al titolo di Warner Bros.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, la software house ha infatti condiviso una interessante sequenza di gioco tratta dall'avventura della Bat-Famiglia. Nello specifico, il Tweet ospita una cinematica che vede protagonisti Barbara Gordon e Dick Grayson, ovvero gli alter-ego di Batgirl e Nightwing. Nel corso di una sessione di allenamento presso la base operativa degli eredi di Batman, i due supereroi sembrano destinati a scontrarsi, ma una rivelazione di Dick Grayson porterà i combattenti a riavvicinarsi. Sullo sfondo, aleggiano intanto le lugubri conseguenze scatenate dalla prematura scomparsa del Cavaliere Oscuro, causata da nientemeno che la morte di Bruce Wayne.



Oltre a sfidare l'insidiosa Corte dei Gufi, i Cavalieri di Gotham dovranno affrontare molteplici nemici tra le strade di Gotham Knights. Oltre a Batgirl e Nightwing, i giocatori potranno vestire i panni di Robin e di Cappuccio Rosso, in un'avventura supereroistica attesa su PC e console (PlayStation 5 e Xbox Series X|S). il Day One, lo ricordiamo, è stato fissato da Warner Bros per il prossimo 25 ottobre 2022.