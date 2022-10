Gotham Knights non convince appieno i giocatori: accoglienza tiepida su Steam e Metacritic

Dopo una lunga attesa, Gotham Knights è approdato sulle scene senza convincere del tutto i giornalisti della stampa specializzata, che gli hanno riservato un'accoglienza alquanto tiepida. L'action RPG di Warner Bros. Montreal presenta un Meta Score di 69, ben al di sopra della sufficienza, ma indubbiamente inferiore ai suoi cugini della serie Arkham.

Stando a quanto si legge in rete, il gioco non sta convincendo appieno neppure i videogiocatori. I dati attuali parlano di un'accoglienza insipida sia su Metacritic, dove il punteggio utenti basato su 65 recensioni si attesta sul 6.1, e su Steam, dove la valutazione generale che scaturisce da oltre 2 mila opinioni è "Nella media". Bene, ma sicuramente non benissimo.

La storia e il setting sono stati generalmente apprezzati, lo stesso non può dirsi delle altre componenti della produzione. In generale, l'utenza lamenta un sistema di combattimento blando e noioso, un open world riempito con attività ripetitive e traversate macchinose. Gli utenti di Steam parlando di problemi alle performance per la scarsa ottimizzazione, mentre su Metacritic i giocatori console stanno facendo sentire la loro voce a causa dell'assenza dei 60fps su PS5 e Xbox Series X|S: la questione appare piuttosto sentita, visto che in molti hanno affibbiato valutazioni altamente negative (si contano parecchi 0), probabilmente con l'intenzione di innescare il più classico dei review bombing.

Qualcuno tra voi ci sta giocando? Quali sono le vostre impressioni? Scoprite cosa ne pensiamo noi nella nostra recensione di Gotham Knights.