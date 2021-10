Gotham Knights: non solo la Corte dei Gufi, ci saranno altre 4 fazioni

Il sito ufficiale di Gotham Knights, il nuovo titolo cooperativo con protagonisti i supereroi della Bat-Famiglia, ha permesso di scoprire alcune importanti informazioni relative alle fazioni presenti nel gioco.

Il portale lascia infatti ben poco spazio all'immaginazione e nella scheda legata alle fazioni presenta cinque diversi slot, uno dei quali è occupato dalla Corte dei Gufi. Ciò implica che nel corso dell'avventura avremo l'opportunità di sfidare non solo gli esponenti della Corte dei Gufi, ma anche i criminali affiliati ad altre quattro fazioni di cui al momento non si conoscono i dettagli. Non è chiaro chi siano i super criminali che affronteremo nel gioco, ma è probabile che uno dei gruppi sia capitanato proprio dal perfido Pinguino, il quale ha fatto una breve comparsa nel trailer del DC FanDome di Gotham Knights, mostrato nel corso dell'ultimo fine settimana.

In attesa di scoprire quali saranno gli altri villain dell'atteso gioco, avete già letto il nostro speciale sul nuovo story trailer di Gotham Knights dedicato alla Corte dei Gufi? Vi ricordiamo inoltre che nel corso dell'evento è stato anche mostrato un nuovo filmato di Suicide Squads Kill the Justice League, il nuovo progetto dei creatori della serie Batman Arkham.