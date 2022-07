Gotham Knights, non solo la Corte dei Gufi: importante villain presto svelato?

In Gotham Knights la Bat-Famiglia dovrà vedersela con diversi iconici villain pronti a mettere in ginocchio la città di Gotham. Al San Diego Comic-Con i ragazzi di Warner Bros. Montreal hanno mostrato alcune immagini della Corte dei Gufi di Gotham Knights, ma non saranno gli unici antagonisti con cui confrontarsi.

Sappiamo già che Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood dovranno vedersela anche con il Pinguino e Mr. Freeze, ma le sorprese in tal senso non sono ancora finite. Durante l'evento di San Diego, infatti, il creative director Patrick Redding ha lasciato intendere che non non sono ancora stati mostrati tutti i villain presenti nel gioco e che un "grosso reveal" avverrà nelle prossime settimane. Gotham Knights, insomma, si prospetta ancora più corposo in termini di personaggi, e c'è ora grande curiosità di scoprire quale altro grande nemico di Batman sarà parte della storia.

L'unica certezza è che Joker non sarà presente in Gotham Knights come confermato dallo stesso Redding sempre nel corso del San Diego Comic-Con. Il director, tuttavia, era stato criptico riguardo la possibile inclusione di Harley Quinn: "Non posso confermare né smentire se ci sarà o no", aveva detto. Che dunque l'annunciato reveal possa riguardare proprio Harley, oppure un altro personaggio ancora? Nelle prossime settimane scopriremo la verità.