Gotham Knights non sarà un game-as-a-service e potrà essere giocato offline

I ragazzi di Warner Bros. Montreal hanno preso l'ardua decisione di "uccidere" Batman e affidare a quattro suoi allievi - Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso - il compito di difendere la città in Gotham Knights.

Gotham Knights è un action GDR destinato a vedere la luce nel 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Nel nuovo lavoro dello studio canadese i giocatori potranno scegliere di impersonare uno qualsiasi dei quattro vigilanti sopramenzionati, accrescendo le loro abilità ed equipaggiandoli con strumenti sempre più efficienti, e volendo potranno anche fare squadra con un amico grazie alla cooperativa per due giocatori. Nonostante ne abbia tutti i connotati, Gotham Knights non sarà un game-as-a-service. A chiarirlo è stato il produttore Fleur Marty in una recente intervista concessa a IGN USA: "Non è progettato come un game-as-a-service. C'è un albero delle abilità, ci sono degli equipaggiamenti da creare, e scelte che potete compiere, ma ciò non significa che sarà un game-as-a-service".

È stato chiarito fin da subito che Gotham Knights potrà essere affrontato anche in solitaria, e grazie all'intervista abbiamo scoperto pure che non sarà obbligatorio essere connessi in rete. Sono molti i giochi che, pur consentendo agli utenti di giocare da soli, richiedono una connessione online obbligatoria, ma Gotham Knights non sarà uno di questi: "Volendo, potrete affrontare l'intera esperienza da soli, non vi perderete assolutamente nulla. Se giocate in single player potrete anche essere offline. Crediamo che fare squadra e affrontare il gioco come un dinamico duo sia una grande esperienza, ma non vogliamo forzare i giocatori".

