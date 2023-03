Gotham Knights e non solo: ecco le principali offerte sullo store Xbox

Dopo i numerosissimi sconti sui giochi Xbox Series X e non solo, lo store della console verde crociata di Microsoft si appresta ad accogliere una nuova ondata di offerte sull'Xbox Store, pronte per essere scoperte da tutti i giocatori. Tra i nomi nella lista compaiono produzioni videoludiche dal calibro di Gotham Knights e non solo.

Per questo periodo, infatti, lo store Xbox ha messo a disposizione numerosissimi giochi in sconto, tra cui titoli più o meno recenti: vedasi, ad esempio, The Elder Scrolls Online Collection, WWE 2K22, il sopracitato Gotham Knights e non solo, passando anche per altri grandi esperienze videoludiche quali PayDay 2 Crimewave Edition.

Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei giochi in sconto sull'Xbox store:

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle è ora acquistabile a soli 18,14 euro;

WWE 2K22 per Xbox Series X/S è disponibile a 18,74 euro;

PayDay 2: Crimeway Edition è ora acquistabile a 3,99 euro;

Gotham Knights: Deluxe Edition è disponibile a 37,99 euro;

Dishonored & Prey: Arkane Collection, disponibile a 26,99 euro;

Far Cry Anthology Bundle è venduto sullo store Xbox a soli 35,99 euro;

Dead Rising Triple Pack ora acquistabile a 12,49 euro;

Dead Island Definitive Edition è venduto a soli 4,49 euro:

Metro Saga Bundle è disponibile a 11,99 euro;

Road 96 è venduto a 6,99 euro.

Tra i grandi nomi presenti nella suddetta lista spunta quello del recente titolo targato Warner Bros. Gaming. Gotham Knights è inoltre disponibile nel nuovo Humble Bundle, creato per stanziare dei fondi a seguito dei recenti accadimenti in Turchia.