Gotham Knights, novità in arrivo? Spunta il doppiatore di Pinguino

Sono trascorsi diversi mesi dalle ultime notizie riguardanti Gotham Knights, l'ambiziosa avventura free roaming di WB Montreal. Di recente, il portale IMDB ha però aggiornato la scheda sui doppiatori del gioco e svelato, seppure indirettamente, il ritorno di Pinguino, uno dei villain più celebri della serie di Batman.

A voler dar retta ai curatori del noto database internazionale IMDB, al progetto di Gotham Knights dovrebbe partecipare attivamente anche Elias Toufexis. L'attore canadese ha interpretato molteplici personaggi nelle produzioni cinematografiche e televisive più disparate, ma nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel settore del doppiaggio videoludico grazie alle sue numerose collaborazioni con Eidos Montreal e altri attori dell'industria.

Toufexis ha infatti prestato la sua voce al personaggio di Adam Jensen in Deux Ex Mankind Divided e nel precedente Human Revolution, per poi interpretare Leonida in Assassin's Creed Odyssey e Garner in Back 4 Blood, oltre a Kenzo nella serie TV The Expanse.

Se confermate, le anticipazioni sulla presenza di Toufexis nel cast di doppiatori di Gotham Knights potrebbero preludere all'arrivo di un nuovo video che confermi la sua partecipazione al progetto e, di conseguenza, offrire degli aggiornamenti sul canovaccio narrativo e sul ruolo che avrà il controverso personaggio di Pinguino nella trama e negli eventi che si dipaneranno nel prossimo kolossal action adventure di WB Montreal.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte degli sviluppatori canadesi; nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su gameplay e open world di Gotham Knights.