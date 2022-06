Gotham Knights, novità per domani: in arrivo il nuovo gameplay trailer?

Con un nuovo post pubblicato sui suoi canali social, WB Games Montreal ha confermato che nella giornata di domani, martedì 28 giugno alle ore 15:00 italiane, arriveranno novità su Gotham Knights. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma i fan sono ovviamente in grande attesa per un eventuale nuovo trailer di gameplay.

Nonostante non siano state diffuse informazioni concrete, la breve clip che annucia l'arrivo di nuove sorprese su Gotham Knights sembra confermare che il protagonista di questo nuovo appuntamento sarà Robin, uno dei personaggi che sarà possibile interpretare nell'avventura supereroistica curata da Warner Bros. Games Montreal. In occasione dell'ultima edizione del Summer Game Fest, gli sviluppatori hanno invece dedicato ampio spazio a Nightwing, che ha messo in mostra le sue note abilità in combattimento in un filmato ricco sia di cutscene che di gameplay. A questo punto non ci rimane che attendere le novità in serbo per i fan. L'appuntamento, come detto, è fissato alle ore 15:00 di domani.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre nei formati PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Gli sviluppatori del nuovo action game dedicato all'universo DC hanno assicurato che Gotham Knights sarà ambientato nella Gotham più grande mai vista all'interno di un videogioco.