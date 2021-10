Gotham Knights, novità tra pochi giorni: la Corte dei Gufi vi invita al DC FanDome

Già nel mese di agosto, i vertici di Warner Bros. Games avevano confermato la presenza di Gotham Knights e Suicide Squad al DC FanDome 2021. Con l'appuntamento ormai prossimo, si accendono i riflettori su Gotham City.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, Warner Bros Montréal si sta divertendo a stuzzicare la curiosità dei fan del Cavaliere Oscuro. Alcuni misteriosi press kit hanno raggiunto doppiatori e content creator, chiamati ad unirsi alla Corte dei Gufi. Nel box, è in particolare presente un invito a un ballo in maschera in memoria del defunto Bruce Wayne. Immancabile dunque l'ormai iconica maschera ispirata al rapace notturno, anche se ad attirare l'attenzione è soprattutto una copia della Gazzetta di Gotham.

Il quotidiano della metropoli DC riferisce infatti della prosecuzione delle indagini sulla misteriosa morte del miliardario di Villa Wayne. L'alter-ego di Batman, si apprende, sarebbe infatti venuto a mancare in circostanze non del tutto chiare, definite come uno "strano e tragico incidente". Quale mistero si cela dietro la morte del Cavaliere Oscuro? In attesa che i giocatori possano scoprirlo in Gotham Knights, gli hashtag che accompagnano i cinguetti confermano ancora una volta che novità sul gioco di WB Montréal saranno diffuse in occasione del DC FanDome.



Ricordiamo che l'appuntamento dedicato all'immaginario DC è in programma per sabato 16 ottobre. Durante lo show, sarà presentato anche il nuovo trailer di The Batman, nuova pellicola dedicata al difensore di Gotham, interpretato per l'occasione da Robert Pattinson.