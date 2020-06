Gotham Knights è il titolo del nuovo gioco di Batman? Registrato il dominio!

In attesa di eventuali maggiori comunicazione sull'evento DC FanDome di agosto 2020, la community segnala un nuovo avvistamento legato all'incarnazione videoludica del Cavaliere Oscuro.

In particolare, si riferisce della registrazione di un dominio alquanto sospetto, che ha rapidamente attirato l'interesse degli appassionati di Batman. Risalente addirittura al 1998, il marchio GothamKnights.com è stato rinnovato proprio in questi giorni, nello specifico in data 14 giugno. Questo dettaglio, arricchito dalla recente registrazione di un dominio web legato a Suicide Squad lascerebbe sospettare un possibile reveal di entrambe le attese produzioni nel giro di un arco di tempo relativamente breve.

Ovviamente, non si tratta di una conferma definitiva: ricordiamo del resto che l'esistenza del progetto non è mai stata confermata da Warner Bros Montréal, il team sospettato di star occupandosi del nuovo gioco di Batman, che a questo punto alcuni osservatori sostengono potrebbe chiamarsi proprio Gotham Knights. La dicitura plurale utilizzata per l'espressione "Cavalieri di Gotham" sembrerebbe inoltre poter ben conciliarsi con i precedenti rumor che indicavano la presenza in-game dell'intera Bat-Famiglia giocabile. Se questo fosse confermato, i giocatori potrebbero vestire i panni dell'intera compagine di eroi che affiancano Batman nella sua azione di contrasto ai super-criminali di Gotham.



Come al solito, per sapere qualcosa di certo, non resta purtroppo altro da fare che attendere informazioni ufficiali.