Gotham Knights e oltre: nuova IP da Warner Bros. Montreal? Ipotesi Superman

C'è tanta curiosità nei confronti di Gotham Knights, rilettura in chiave action RPG dell'universo del pipistrello mascherato che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2021, prima di subire un rinvio al prossimo anno. I ragazzi di Warner Bros. Montreal, molto semplicemente, hanno chiesto più tempo per svilupparlo.

Nonostante il cambio dei piani, negli studi canadesi sembra ugualmente esserci tanto fermento, quantomeno a giudicare dalle offerte di lavoro attualmente aperte sul sito ufficiale. Di recente si sono liberate due nuove posizioni lavorative, la prima delle quali relativa ad un 3C Game Designer, destinato ad essere impiegato su un action game in terza persona open world, una descrizione che sembra calzare a pennello con Gotham Knights. A farci drizzare le antenne è stato l'annuncio per il Senior Gameplay/Animation Programmer, dal momento che questa nuova figura lavorati è esplicitamente richiesta per una nuova IP tripla A.

È altamente probabile, quindi, che in quel di Montreal ci sia già in lavorazione, o quantomeno in pre-produzione, una nuova IP ad alto budget, destinata a vedere la luce qualche anno dopo Gotham Knight. Come si evince dal sito ufficiale, Warner Bros. Montreal si focalizza solamente su titoli DC, pertanto l'immaginazione dei fan sta già volando alto, e qualcuno ha già avanzato l'ipotesi Superman... l'uomo d'acciaio non si rende protagonista di un'uscita videoludica di rilievo da moltissimo tempo, e dopo essere stato lungamente associato a Rocksteady (che invece lo ha scelto come cattivo per Suicide Squad: Kill the Justice League) potrebbe finalmente essere giunto il suo momento...