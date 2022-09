Gotham Knights, le origini: dai fumetti al videogioco in un video dietro le quinte

Gotham Knights promette di essere uno dei giochi più caldi dell'autunno 2022, pronto a stupire i fan dell'universo DC Comics e degli Action/RPG il prossimo 21 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Aspettando l'esordio sul mercato, c'è intanto spazio per alcuni retroscena sulle fonti d'ispirazione per il gioco.

Attraverso un video dietro le quinte, i ragazzi di WB Games Montreal raccontano come si sono ispirati ai fumetti per sviluppare la caratterizzazione non solo visiva, ma anche personale, dei protagonisti principali dell'avventura (Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood), e come gli spunti presi in considerazione sono stati reinterpretati per funzionare correttamente anche in chiave videoludica, oltre che narrativa.

Partendo dalle opere cartacee, gli sviluppatori hanno così intrecciato tra loro diversi elementi narrativi riguardanti le origini e l'evoluzione dei personaggi originali per dare maggiore profondità alle loro personalità ed ai rapporti che si svilupperanno tra i quattro eroi nel corso della storia. La grande attenzione rivolta nella caratterizzazione di ogni membro della "Bat.Famiglia" e dei suoi compagni si rifletterà fortemente su tutto il comparto narrativo, valorizzandolo ulteriormente.

Negli scorsi giorni è stato inoltre rivelato il cast di doppiatori per Gotham Knights, sia dei protagonisti che per i villain, che vedrà coinvolti diversi artisti già attivi nel mondo videoludico. Non perdetevi inoltre il video gameplay di Gotham Knights, che mette a confronto la Bat-Famiglia con la Corte dei Gufi.