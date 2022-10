Gotham Knights: l'ultima patch rimuove il Denuvo per migliorare il gioco

Gotham Knights è arrivato ufficialmente sul mercato, dopo una lunghissima attesa sul progetto a tema supereroistico che ha però generato diverse controversie attorno a sé. I problemi di ottimizzazione del titolo non hanno convinto a pieno l'utenza, seppure Gotham Knights abbia debuttato sul podio UK. Tuttavia, sono giunte alcune novità.

Nelle scorse ore, infatti, Warner Bros Games ha rilasciato le patch notes dell'ultimo aggiornamento di Gotham Knights. Quest'ultimo aggiornamento si "limita" a risolvere tutta una serie di problemi riscontrati dagli utenti in seguito al lancio del prodotto, il quale è stato aspramente criticato per i problemi di ottimizzazione su tutte le piattaforme - polemiche alimentate da alcuni sviluppatori di team esterni al progetto che hanno rilasciato dei commenti molto discutibili -. Qui di seguito vi elenchiamo i cambiamenti e le migliorie apportate dalla patch rilasciata da poco:

I nemici che stanno eseguendo una "meditazione" non appariranno più nei crimini

Miglioramenti e aggiustamenti dell'interfaccia utente

Sistemati alcuni problemi causati dalle impostazioni grafiche non applicate correttamente

Sistemati alcuni problemi di input con mouse e tastiera

Co-Op

Corretto un problema che impediva di giocare con i propri amici tramite invito

Miglioramento della stabilità del gioco

Risolti vari crash del gioco, soprattutto durante la boss fight nell'ospedale di Harley Quinn e non solo

Il team di sviluppo è alle prese con una serie di miglioramenti per la stabilità e le performance del gioco, cercando di correre ai ripari rispetto ad un prodotto che non ha saputo soddisfare a pieno i desideri dell'utenza videoludica. Tuttavia, tra le recenti novità di Gotham Knights troviamo proprio l'eliminazione del sistema Denuvo, il programma che impedisce agli utenti di alterare i file interni del titolo. Per molti giocatori - soprattutto per quelli PC - si intravede in lontananza l'alba di una "seconda vita" per Gotham Knights sotto il profilo tecnico, ossia il principale tallone di Achille della produzione di Warner Bros. Games. Qualora foste interessati ad approfondire quest'ultimo argomento, vi rimandiamo al nostro articolo su cos'è Denuvo e perché gli sviluppatori lo stanno abbandonando.