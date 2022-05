Gotham Knights: perché è stato cancellato su PS4 e Xbox One? Lo spiegano gli sviluppatori

Nel corso di una sessione di Domande e Risposte organizzata su Discord, la Produttrice Esecutiva di WB Games Montreal Fleur Marty è tornata sulla spinosa questione della cancellazione di Gotham Knights su PS4 e Xbox One per fornire un chiarimento ai fan.

L'intervento dell'esponente della sussidiaria canadese di Warner Bros Interactive Entertainment ha aperto la sessione AMA, a dimostrazione della curiosità suscitata negli appassionati dal sorprendente annuncio della cancellazione della versione last-gen di Gotham Knights.

La produttrice esecutiva di WB Games Montreal esordisce nel suo discorso sottolineando come "abbiamo dovuto dare la priorità alla versione per sistemi di ultima generazione e concentrare i nostri sforzi per fornire su queste piattaforme l'esperienza di gioco e la qualità che volevamo raggiungere, specie considerando la portata e le ambizioni che accompagnano lo sviluppo di Gotham Knights".

Marty si dice però consapevole della delusione provocata in chi non riesce ancora a trovare una console di ultima generazione in funzione delle scorte limitate e, per questo, aveva intenzione di combattere la Corte dei Gufi su PS4 o Xbox One: "Capiamo perfettamente che questa notizia ha infastidito i giocatori che non possiedono ancora una console dell'attuale generazione e, credetemi, non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero. La nostra intenzione, però, è stata sempre quella di concentrarci sulla realizzazione di un videogioco di cui saremmo stati davvero fieri".

Solo dal 25 ottobre, con il lancio di Gotham Knights su PC, PS5 e Xbox Series X/S, capiremo se ne sarà valsa la pena sacrificare le versioni last-gen sull'altare della grafica, del gameplay e dei contenuti delle edizioni current-gen.