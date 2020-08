Gotham Knights: perché WB Montreal ha ucciso Batman? Ecco la spiegazione

Nella giornata di ieri, dopo anni di voci ed indiscrezioni, Warner Bros. Montreal si è finalmente decisa a presentare il suo nuovo progetto, ossia Gotham Knights, un action RPG open world ambientato nell'universo di Batman che a partire dal 2021 potrà essere giocato sia in solitaria, sia in modalità cooperativa per due giocatori.

Il trailer d'annuncio di Gotham Knights ha messo in chiaro fin da subito una sconcertante verità: Batman è morto in un'esplosione dopo 15 anni di servizio. La scomparsa del Cavaliere Oscuro ha lasciato un vuoto a Gotham City, che rischia di piombare nel caos più assoluto. In questo contesto entrano in gioco i quattro protagonisti controllabili dai giocatori, Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso, che prendono il posto del loro mentore nella difesa della propria città. In occasione dell'annuncio, Warner Bros. Montreal ha inoltre chiarito che, anche se non mancano chiari segni di continuità nella narrazione, Gotham Knights non è un seguito diretto di Batman Arkham Knight, configurandosi quindi come un lavoro a sé stante.

Cosa li ha spinti a prendere una decisione così drastica, uccidendo Batman? Lo ha spiegato il Creative Director Patrick Redding durante il panel Legacy of the Bat al DC Fandome: "Volevamo estirpare qualsiasi certezza, qualsiasi sensazione di sicurezza. Quindi abbiamo preso una Gotham City nella quale Bruce Wayne ha operato per qualcosa come 15 anni - con tutta la sua storia, la sua rete di alleati - e metterlo fuori dai giochi. Costringe i giocatori a chiedersi: 'Come posso farmi avanti, come posso proteggere Gotham City?'. Questa mancanza di certezze potrebbe predisporre il gioco a far morire altri personaggi principali durante il suo svolgimento".

L'intenzione degli sviluppatori è quindi quella di eliminare qualsiasi senso di sicurezza nei giocatori, arrivando a temere anche per la sorte degli altri personaggi principali. Prima di salutarvi, ricordiamo che Gotham Knights sarà cross-gen, e verrà lanciato nel 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC. Già che ci siete, date una lettura alla nostra anteprima di Gotham Knights.