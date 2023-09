Gotham Knights: il prezzo scende ancora su Amazon, ora in offerta da 21 euro

Gotham Knights è l'ultimo gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva di sempre, nel gioco pattuglieremo i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe (in modalità cooperativa) sventando le attività criminali in cui ci imbatteremo.

Il gioco inizia con la morte di Batman ed i criminali che hanno preso il sopravvento nelle strade di Gotham City. La Bat-famiglia, composta da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, ha ora il compito di difendere la città, sconfiggere i criminali e riportare l'ordine e la serenità alla città. Nel gioco dovremo affrontare epiche battaglie contri i nemici e combattere i famosi criminali della serie in incredibili battaglie.

Il gioco è uscito il 21 ottobre 2022 per PS5 e Xbox Series X ed è acquistabile in tre edizioni, vediamole assieme:

Standard Edition al prezzo di 39,99 euro per PS5 o 21 euro per Xbox Series X

Special Edition al prezzo di 39,99 euro per PS5 e per Xbox Series X che include il gioco base ed una speciale Steelbook

Deluxe Edition a 44 euro per PS5 o 39,99 euro per Xbox Series X che include il gioco base ed il DLC "pack visionario"

Acquistandolo su Amazon una qualsiasi delle edizioni che vi abbiamo segnalato, si otterrà anche il contenuto bonus skin personalizzata "233" per la Batcycle.