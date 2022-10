Gotham Knights: problemi di prestazioni su PC, PS5 e Xbox Series nel primo video confronto

Il canale ElAnalistaDeBits ha puntualmente effettuato un video confronto di Gotham Knights, il nuovo action-RPG open world di WB Games che si appresta a fare il suo esordio nella giornata di domani, venerdì 21 ottobre.

Stando a quanto emerge dal video confronto che potete gustarvi in cima alla notizia, permangono alcuni problemi prestazionali su tutte le piattaforme che inficiano l'esperienza generale di Gotham Knights. Pur includendo la patch del 20 ottobre, il gioco non ottimizza né sfrutta la capacità delle schede grafiche su PC come dovrebbe, con cali fino a 50fps con una RTX 4090 utilizzando qualsiasi tipo di DLSS.

Le console non hanno la modalità 120Hz/40fps (presente invece in A Plague Tale Requiem) e offrono un'unica opzione a 30fps. Inoltre, sono stati rilevati problemi quasi costanti di stuttering sia su PS5 che Xbox Series X|S.

Il Ray Tracing su PC è applicato per ombre, riflessi e illuminazione, ma a volte le differenze sono minime. Per quanto riguarda i riflessi in particolare, il Ray Tracing mostra più elementi in alcune zone chiuse rispetto alle tecniche di illuminazione classiche, ma negli esterni (soprattutto sulle pozzanghere) non viene applicato in maniera corretta.

Il Ray Tracing non è presente su Xbox Series S, ed è invece applicato nelle versioni PS5 e Xbox Series X. Secondo l'opinione dello YouTuber, includere un'opzione per disabilitare il Ray Tracing a favore delle prestazioni sarebbe stata cosa gradita.

Per ulteriori approfondimenti sull'open world di WB Games, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Gotham Knights.