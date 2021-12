Gotham Knights: quando esce il gioco WB Games Montreal?

Gotham Knights è il gioco che ci riporterà nel mondo di Batman (a tal riguardo, Gotham Knights è ambientato nell'Arkhamverse?), nei panni dei quattro eredi del Cavaliere Oscuro: Batgirl, Red Hood, Robin e Nightwing, alle prese con la Corte dei Gufi. Il titolo WB Games Montreal arriverà su piattaforme di nuova e vecchia generazione, ma quando esce?

Inizialmente annunciato per la fine del 2021, recentemente WB Games Montreal ha dovuto rinviare il gioco per il 2022. Per consentire una rifinitura maggiore al prodotto, come affermato dagli sviluppatori, si è quindi deciso per uno slittamento del rilascio ufficiale, che potrebbe avvenire durante tutto il corso del prossimo anno, non essendo specificato un periodo specifico. Anche se un'immagine promozionale trovata in rete, e poi cancellata, sembrava indicare la primavera 2022 come finestra di lancio di Gotham Knights.



Gotham Knights è un open world fortemente incentrato sulla componente co-op, e con una certa dose di elementi RPG legati allo sviluppo dei quattro personaggi giocabili. In questo punto della storia della città, Batman è morto e quattro componenti della 'bat-family' ne hanno raccolto il testimone di guardiani della città. In attesa di scoprirne di più, ecco lo story trailer di Gotham Knights con la Corte dei Gufi.