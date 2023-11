Gotham Knights rinasce su PlayStation Plus e Game Pass? Non proprio, ma cresce

Nelle scorse settimane, WB Games ha pubblicato Gotham Knights su Xbox Game Pass e PlayStation Plus, una mossa questa che ha aiutato ad aumentare la player base del gioco, in particolar modo su Xbox, stando ai dati diffusi dall'analista Mat Piscatella.

Il debutto sui servizi in abbonamento ha coinciso ovviamente con un picco di giocatori, in particolare il gioco ha registrato un +6% di giocatori quando ha debuttato su Game Pass e un +3% all'arrivo su PlayStation Plus. Questi dati riguardano solamente i giocatori facenti parti del campione tracciato dalla società di tracking Circana e non riguarda dunque l'intero totale dei giocatori attivi.

Il dato è interessante ma chiaramente deve essere analizzato nel dettaglio. Su Game Pass, il gioco è stato reso disponibile a tutti gli abbonati (PC Game Pass, Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate) e quindi a circa 41 milioni di giocatori mentre su PlayStation Plus solamente agli iscritti Extra e Premium, ovvero circa 14/16 milioni di giocatori secondo le rilevazioni della scorsa primavera (dato che oggi dovrebbe essere aumentato).

Da sottolineare poi come Gotham Knights sia stato pubblicato su PlayStation Plus in contemporanea (o quasi) con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 e questo potrebbe aver spinto i giocatori a concentrarsi su un solo gioco di supereroi alla volta, dando priorità al gioco Insomniac, novità del momento.