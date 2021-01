Gotham Knights, da Robin a Batgirl: progressione del personaggio condivisa

Come oramai noto, il nuovo progetto di Warner Bros Montréal sarà ambientato nell'universo di Batman, ma l'eroe di Gotham City non vi prenderà parte come protagonista.

Bruce Wayne è infatti andato incontro alla morte, lasciando ai membri della Bat-Famiglia l'arduo compito di raccoglierne l'eredità. Gotham Knights offrirà quattro personaggi principali: Robin, Nightwing, Cappuccio Rosso e Batgirl, tutti più che noti a coloro che hanno familiarità con la continuity fumettistica del Cavaliere Oscuro. Il titolo prende dunque le distanze dalla serie Arkham, proponendo peraltro anche la possibilità di vivere Gotham in compagnia di un secondo giocatore, con l'opzione cooperativa che ha spinto alla creazione di un combat system inedito per Gotham Knights.



La scelta di avere più protagonisti liberamente interscambiabili in "sostanzialmente qualsiasi momento, purché si raggiunga il Campanile per farlo" ha inoltre spinto gli sviluppatori a confezionare un sistema di progressione condiviso. In questo modo, i giocatori potranno effettuare il passaggio senza il timore che uno dei personaggi sia ad un livello troppo basso per la sezione che intende affrontare. "Poiché l'avanzamento della storia è condiviso tra tutti i personaggi, - afferma WB Montréal - ha senso che non si debba farli crescere di livello ogni volta che si vuole fare un cambio. Questa scelta è coerente anche in termini di narrativa. Poiché gli altri membri della Bat-Famiglia sono sempre presenti in qualche modo in background, mentre tu combatti il crimine o risolvi misteri, loro non sono inattivi. Quindi è logico che anche loro compiano progressi e diventino più forti".