Gotham Knights slitta al 2022: WB Montreal chiede più tempo per svilupparlo

Con un messaggio pubblicato sui social, WB Games Montreal annuncia lo slittamento al 2022 di Gotham Knights. La sussidiaria canadese di Warner Bros. Interactive Entertainment chiede più tempo per poter finalizzare lo sviluppo di questo action open world votato alla cooperativa.

Nella lettera aperta indirizzata a tutti coloro che aspettavano con impazienza l'uscita di Gotham Knights nel 2021, i rappresentanti di WB Games Montreal spiegano infatti che "abbiamo deciso di fornire più tempo di sviluppo a questo gioco perché vogliamo offrire agli utenti la migliore esperienza possibile".

Il messaggio condiviso dalla software house che ha dato forma a Batman Arkham Origins e Batman Arkham City sottolinea inoltre come "non vediamo l'ora di mostrarvi qualcosa di più sul nostro gioco nel corso dei prossimi mesi". Da qui a fine 2021, perciò, WB Games Montreal ci aggiornerà sullo sviluppo del titolo aprendo delle finestre comunicative per svelare ulteriori dettagli sulle meccaniche di gameplay, sulla narrazione, sulle modalità accessibili e sulle abilità dei protagonisti di Gotham Knights.

In attesa di scoprire cosa hanno in serbo i ragazzi di WB Montreal e di conoscerne la data di commercializzazione ufficiale su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo approfondimento su combat system e open world di Gotham Knights.