Gotham Knights, Sonic Frontier e Valkyrie Elysium su PC: confermato Denuvo

Tra le numerosissime nuove uscite videoludiche di ottobre e novembre 2022, trovano spazio anche diversi titoli che nella loro versione PC faranno ricorso alla tecnologia Denuvo.

Tra questi ultimi, spicca in particolare Gotham Knights, nuova avventura ambientata a Gotham City, sviluppata da Warner Bros Montréal. Il publisher ha infatti deciso di tutelare la Bat-Famiglia con la nota tecnologia anti-tamper, che sarà dunque supportata dalla versione PC di Gotham Knights sin dal Day One. Il titolo DC non è tuttavia l'unica produzione che nell'autunno 2022 farà utilizzo di Denuvo. Gotham Knights, lo ricordiamo, sarà disponile sul mercato a partire dal prossimo 21 ottobre 2022.

Presente all'appello troviamo infatti anche Sonic Frontier, con SEGA che utilizzerà il software per l'epopea open world del porcospino blu. E mentre l'icona videoludica si appresta a lanciarsi in una nuova avventura a velocità supersonica, Denuvo troverà spazio anche in casa Square Enix. La nuova produzione del colosso giapponese, della quale vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Valkyrie Elysium, farà anch'essa utilizzo della tecnologia Denuvo. Sonic Frontier e Valkyrie Elysium saranno pubblicati su PC rispettivamente il prossimo 8 novembre e 11 novembre 2022.



Denuvo si conferma dunque essere la tecnologia anti-tamper più ampiamente utilizzata all'interno del mondo dei videogiochi PC.