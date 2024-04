GOTHAM KNIGHTS SPECIAL EDITION il prezzo è ridicolo, ultima occasione

GOTHAM KNIGHTS SPECIAL EDITION è un gioco molto interessante, parallelo alla storytelling che siamo abituati a vedere riguardo il personaggio di Batman. Su Amazon, per XBox series X il prezzo è crollato sotto i 10 euro: grazie allo sconto del 55% ora lo paghi solo 9,98€!

Ecco la trama ufficiale: Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin.

Scegli il tuo personaggio preferito, accresci le tue abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie.

Potrai così diventare il nuovo Cavaliere Oscuro e salvare la sempre cupa e gotica Gotham city dall'ultimo pericolo incombente. Ormai è già piombata nel caos e spetta a te riportare l’ordine.

Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world, in una versione interattiva senza esagerazione mai vista prima d’ora.

Avrai il compito di pattugliare i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe. Quindi potrai condividere l'avventura con un amico!

