Gotham Knights: Standard, Special e Deluxe Edition in preordine su Amazon

Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d’ora, pattuglia i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe e sventa le attività criminali in cui ti imbatti.

Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Accresci le tue abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventa il nuovo Cavaliere Oscuro e riporta l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Il gioco è in uscita il 25 ottobre per PS5 e Xbox Series X ed è preordinabile in tre edizioni, vediamole assieme:

Standard Edition al prezzo di 74,90 euro

Special Edition al prezzo di 74,99 euro che include il gioco base ed una speciale Steelbook

Deluxe Edition a 94,99 euro che include il gioco base ed il DLC "pack visionario"

Preordinando su Amazon una qualsiasi delle edizioni che vi abbiamo segnalato, si otterrà anche il contenuto bonus skin personalizzata "233" per la Batcycle.