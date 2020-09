Gotham Knights e la storia della Corte dei Gufi: nuovi dettagli sui villain

Approfondita la questione dell'open world di Gotham Knights e ribadita la propria volontà di rendere unico ogni membro della Bat-Famiglia, i ragazzi di WB Montreal illustrano la storia della Corte dei Gufi, l'organizzazione con cui dovremo confrontarci nel prossimo action adventure firmato WBIE.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione del PlayStation Blog, il Direttore Creativo Patrick Redding ha ricordato agli appassionati che "la storia della Corte dei Gufi abbraccia i 350 anni della storia di Gotham City. Si tratta di una società segreta che ha plasmato Gotham sin dai suoi primi giorni, radicando nei suoi abitanti il concetto distorto di ricchezza, corruzione e potere. Quella della Corte dei Gufi è anche una storia che si riflette sull'architettura e sulle fondamenta stesse della città".

Sempre a detta di Redding, il profondo legame tra la Corte dei Gufi e la storia di Gotham City farà da collante tra le diverse attività e missioni che svolgeremo in compagnia di Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin: "Vogliamo farvi sentire tutto l'impegno che dovrete investire nella protezione di Gotham City, e questo indipendentemente dal fatto che dobbiate avere a che fare con una piccola banda di straga o con un grande supercriminale come Mister Freeze. I Crimini dei Villain, ad esempio, si svolgeranno in più notti per dare modo agli utenti di svolgere le indagini nel modo più accurato possibile, nella speranza che le attività investigative conducano al nemico designato e all'immancabile confronto".

Il lancio di Gotham Knights è previsto nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X. Per saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su combat system e open world di Gotham Knights.