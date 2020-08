Gotham Knights, storia originale per il titolo: nessun legame con la serie Arkham

Il reveal del nuovo gioco ambientato nell'universo DC ha destato alcune perplessità in parte del pubblico, incerto su come collocarlo rispetto alla saga di Batman: Arkham.

Ebbene, a sciogliere ogni riserva in merito e a chiarire la correlazione tra Gotham Knights e le precedenti avventure videoludiche del Cavaliere Oscuro è intervenuta Warner Bros Montréal. Interrogata in merito dalla redazione di ComicBook, la software house ha in effetti reso noto che non vi alcun tipo di collegamento tra il titolo cross-gen e la saga di Arkham. In una nota condivisa dal team, possiamo infatti leggere: "Gotham Knights è una storia originale ambientata nell'universo DC di Batman e non collegata alla serie Arkham".



Nonostante le premesse del titolo sembrino rimandare agli eventi conclusivi di Batman: Arkham Knight, Gotham Knights è dunque invece completamente slegato da esso. Il gioco non ha carattere di sequel e non si colloca in continuità rispetto alle opere del franchise. Sicuramente interessante anche l'espressione "storia originale", che sembrerebbe suggerire un distanziamento anche dall'universo a fumetti di Batman. Nonostante la presenza della Corte dei Gufi nel trailer di Gotham Knights, appare ragionevole ipotizzare una narrazione pronta a prendersi molte libertà rispetto alla creazione di Snyder e Capullo.



In attesa di saperne di più, potete prepararvi a vestire i panni della Bat-Famiglia grazie all'anteprima di Gotham Knights disponibile sulle pagine di Everyeye.