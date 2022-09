Gotham Knights: la storia varierà a seconda del personaggio giocato

Nel corso di una recente intervista concessa a PLAY Magazine, gli sviluppatori di WB Games Montreal hanno spiegato che quella di Gotham Knights sarà una storia che subirà diverse variazioni a seconda del personaggio che interpreteremo all'interno dell'action-adventure facente parte dell'universo di Batman Arkham.

Sono stati il game director Geoff Ellenor e il cinematics director Wilson Mui a spiegare che per vedere tutti i contenuti proposti nella storia di Gotham Knights dovremo necessariamente compiere più di un playthrough. La base narrativa sarà la medesima per tutti, ma ogni personaggio influenzerà alcuni dettagli del racconto.

"In realtà abbiamo realizzato quattro [storie], non solo una! Non vedrete tutto in un singolo playthrough. Questo perché ci sono tanti contenuti che i personaggi percepiranno in modo unico. Strutturalmente, avremo una scena molto simile che nel complesso ricade nello stesso racconto per ogni personaggio, ma ciasacuno di loro ha la propria versione. Si muovono in modo diverso, parlano in modo diverso, hanno storie differenti, e questo ci permette di creare la loro scena personale. Se doveste interpretare Batgirl, lo farete ottenendo la sua versione, ma se giocherete come Robin otterrete la sua versione della scena. Alcune sequenze saranno molto simili fra loro, ma ci saranno delle piccole e sottili differenze".

In attesa del debutto fissato al 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gotham Knights per ulteriori approfondimenti sul titolo di WB Games.