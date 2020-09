Gotham Knights e Suicide Squad costeranno di più su PS5 e Xbox Series X e S?

La community del forum di ResetEra sta intavolando una discussione sul possibile aumento di prezzo dei giochi Warner Bros. Interactive Entertainment: a determinarla è la scoperta, sulle pagine di GameStop Italia, del prezzo maggiorato delle edizioni di Gotham Knights e Suicide Squad.

La divisione nostrana del noto rivenditore di videogiochi mette infatti a listino Gotham Knights e Suicide Squad Kill the Justice League a 74,98 euro, applicando così un prezzo maggiorato di circa 5 euro rispetto a quello che ha caratterizzato in media i titoli dell'attuale generazione di piattaforme Microsoft e Sony.

Tale aumento, seppur di lieve entità, potrebbe quindi suggerire l'intenzione di WBIE di seguire la strada tracciata da altri colossi del settore, come Activision e Sony, nel fissare un prezzo di vendita più elevato per le produzioni nextgen (o crossgen) più importanti, in ragione del maggiore investimento richiesto nella realizzazione di questi titoli. A tal riguardo è intervenuto anche l'analista Mat Piscatella, con un report in cui spiega che il mercato e i fan reagiranno bene all'aumento di prezzo dei giochi nextgen.

Il lancio di Gotham Knights è previsto nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X ed S. Quanto a Suicide Squad, l'uscita del nuovo action adventure a mondo aperto degli studi Rocksteady è invece attesa nel 2022 ma come esclusiva assoluta per piattaforme nextgen, ossia PC, PS5 e Xbox Series X e S.