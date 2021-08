Gotham Knights e Suicide Squad nel trailer DC FanDome: novità in arrivo!

Con un'uscita originariamente prevista per quest'anno, Gotham Knights è stato rinviato al 2022 con un annuncio condiviso da Warner Bros nel corso della primavera.

Da allora, il team di sviluppo non ha più offerto alcun tipo di aggiornamento sull'andamento dei lavori, ma sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo. A confermarlo è il nuovo trailer ufficiale del DC Fandome 2021, evento gratuito completamente digitale organizzato da DC Comics. Esattamente come lo scorso anno, l'appuntamento porterà con sé aggiornamenti su diversi fronti delle attività del colosso USA, tra serie TV, pellicole cinematografiche e, ovviamente, videogiochi.

Come potete verificare dal trailer, disponibile in apertura a questa news, l'organizzazione dell'evento cita espressamente sia Suicide Squad: Kill the Justice League sia Gotham Knights. Il filmato apre dunque a ipotesi decisamente interessanti, come il possibile annuncio delle finestre di lancio dei due titoli. Gotham Knights, lo ricordiamo, vedrà i giocatori muoversi in una Gotham City ormai orfana di Batman, la cui pesante eredità è ricaduta sulle spalle di Batgirl, Cappuccio Rosso, Robin e Nightwing. Suicide Squad: Kill the Justice League è invece la nuova produzione di casa Rocksteady.



Se siete curiosi di saperne di più, l'appuntamento è fissato per il prossimo 16 ottobre 2021, con un'intera giornata di dirette e show speciali a marchio DC.