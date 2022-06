Gotham Knights sarà alla Summer Game Fest: Geoff Keighley promette novità

Con l'uscita fissata per il 25 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, c'è molta curiosità di scoprire ulteriori dettagli su Gotham Knights, il nuovo gioco di Warner Bros. Games basato sui celebri eroi della DC Comics. E per avere un ulteriore assaggio dell'opera non si dovrà attendere ancora a lungo.

Tramite Twitter, infatti, Geoff Keighley conferma che Gotham Knights tornerà a farsi vedere nel corso della Summer Game Fest 2022 con un reveal nuovo di zecca che ci permetterà di vedere sequenze inedite rispetto a quanto già mostrato in precedenza. Keighley non fornisce informazioni aggiuntive, pertanto non resta che attendere il 9 giugno per seguire l'evento a partire dalle ore 20:00 in Italia.

Con molta probabilità il titolo sviluppato da WB Games Montreal tornerà a mostrarsi tramite un nuovo video-gameplay, magari incentrato ancora più a fondo sulle caratteristiche dei protagonisti Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood. Dato il numero di personaggi giocabili, ricordiamo comunque che Gotham Knights non avrà una modalità a 4 giocatori, limitandosi ad offrire una cooperativa online per un massimo di due utenti.

Inoltre, come già confermato, il gioco non uscirà più sulle piattaforme old-gen: gli sviluppatori hanno spiegato perché Gotham Knights è stato cancellato su PS4 e Xbox One, rivelando che si è trattata di una decisione difficile da prendere.