Gotham Knights tra supporto al DualSense e fix: tutte le novità della nuova patch

In maniera inaspettata, nel corso del pomeriggio è stato pubblicato il primo aggiornamento dell'anno per Gotham Knights, che ha ricevuto alcune novità sia su PC che su console di ultima generazione.

L'aggiornamento in questione interviene principalmente su PC, piattaforma sulla quale sono stati sistemati numerosi problemi. Dando un'occhiata al changelog, si può notare che con l'ultimo update sono stati risolti alcuni crash nell'open world, oltre alle interruzioni improvvise provocate dall'utilizzo di specifiche impostazioni o all'attivazione del viaggio rapido. La patch dovrebbe anche migliorare l'ottimizzazione su varie configurazioni, velocizzando lo streaming delle texture e le fluttuazioni del framerate quando il V-Sync è disabilitato.

Dal punto di vista grafico, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S ne escono inalterate, visto che l'ultimo aggiornamento si limita a modificare il modo in cui vengono supportati i controller di ultima generazione. Nel caso della console Sony, è stato introdotto il pieno supporto al DualSense, di cui ora vengono sfruttati anche i grilletti adattivi e lo speaker. Per quello che riguarda invece il pad Xbox, pare sia stato migliorato l'effetto di vibrazione, che dovrebbe comportarsi meglio in alcune situazioni (le stesse modifiche hanno coinvolto anche il feedback aptico del controller PS5).

Insomma, la patch appena arrivata non stravolge il gioco su console e non introduce alcuna modalità a 60 fotogrammi al secondo, richiesta a gran voce dalla community. In attesa di saperne di più sul futuro del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Gotham Knights.