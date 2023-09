Gotham Knights per Nintendo Switch valutato a Singapore e negli USA

In un post su Twitter/X creato da Andrew Marmo si scopre che Gotham Knights, il gioco di ruolo action creato su ispirazione della serie di fumetti Batman: Gotham Knights, è stato valutato a Singapore e dall'ESRB negli Stati Uniti in una versione Nintendo Switch. Sembra quindi che un annuncio sia imminente.

I rumor che circolano sul prossimo Nintendo Direct e sulle numerose rivelazioni che la casa di Kyoto avrebbe in canna si affollano sempre più e ultimamente circolano anche voci di un ritorno di Donkey Kong su Nintendo Switch.

Ciò che per adesso sappiamo su Gotham Knights è che il gioco non è ancora approdato in via ufficiale su console Nintendo. È disponibile soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X, ma l'annuncio di un potenziale arrivo su Switch ha destabilizzato gli animi, considerando che le versioni per PS4 e Xbox One erano state cancellate per via dei limiti hardware.

Per quanto l'inserimento del titolo fra le classifiche dei due rispettivi due enti a Singapore e negli USA di per sé non possa essere la conferma di un arrivo su Nintendo Switch, è lecito domandarsi cosa possa significare ed aspettarsi qualche news sul prodotto nel breve termine.

Per adesso, in mancanza di un'ufficialità, non possiamo avere certezze. Restano solo le speculazioni, secondo cui il Nintendo Direct si terrà la prossima settimana.